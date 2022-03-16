Дортмундская "Боруссия" победила "Майнц" и приблизилась к "Баварии"

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Дортмундская "Боруссия" победила "Майнц" и приблизилась к "Баварии"

Фото: инстаграм дортмундской "Боруссии"/Автор неизвестен

В перенесенном матче 25-го тура чемпионата Германии дортмундская "Боруссия" на выезде победила "Майнц" со счетом 1:0.

Единственный гол в концовке встречи забил Аксель Витсель.

"Боруссия", набрав 56 очков, занимает второе место в турнирной таблице Бундеслиги. Отставание клуба от лидирующей "Баварии" составляет четыре очка. "Майнц" с 34 очками остался на 10-й позиции.

"Майнц" – "Боруссия" Д - 0:1 (0:0)

Гол: Витсель, 87 - 0:1

"Майнц": Центнер, Видмер, Белль, Ниакате, Тауэр, Лукоки, Штегер, Штах, Онисиво, Ингвартсен, Буркардт.

"Боруссия" Д: Кобель, Джан, Понграчич, Шульц, Витцель, Азар, Дауд, Вольф (Холанд, 57), Беллингем, Пасслак, Мален.

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