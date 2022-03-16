Дортмундская "Боруссия" победила "Майнц" и приблизилась к "Баварии"
Фото: инстаграм дортмундской "Боруссии"/Автор неизвестен
В перенесенном матче 25-го тура чемпионата Германии дортмундская "Боруссия" на выезде победила "Майнц" со счетом 1:0.
Единственный гол в концовке встречи забил Аксель Витсель.
"Боруссия", набрав 56 очков, занимает второе место в турнирной таблице Бундеслиги. Отставание клуба от лидирующей "Баварии" составляет четыре очка. "Майнц" с 34 очками остался на 10-й позиции.
"Майнц" – "Боруссия" Д - 0:1 (0:0)
Гол: Витсель, 87 - 0:1
"Майнц": Центнер, Видмер, Белль, Ниакате, Тауэр, Лукоки, Штегер, Штах, Онисиво, Ингвартсен, Буркардт.
"Боруссия" Д: Кобель, Джан, Понграчич, Шульц, Витцель, Азар, Дауд, Вольф (Холанд, 57), Беллингем, Пасслак, Мален.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20