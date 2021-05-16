Дортмундская "Боруссия" победила "Майнц" и вышла в Лигу Чемпионов

Фото: твиттер дортмундской "Боруссии"/Автор неизвестен

В матче 33-го тура чемпионата Англии дортмундская "Боруссия" на выезде победила "Майнц" со счетом 3:1 и гарантировала себе попадание в Лигу Чемпионов на следующий сезон.

Победу "шмелям" принесли голы Рафаэла Геррейру, Марко Ройса и Юлиана Брандта. У хозяев единственный гол забил Робин Квайсон.

"Боруссия", набрав 61 очко, вышла на третье место в турнирной таблице Бундеслиги. "Майнц" с 36 очками остался на 13-й позиции.

"Майнц" – "Боруссия" - 1:3 (0:2)

Голы: Геррейру, 23 - 0:1, Ройс, 42 - 0:2, Брандт, 80 - 0:3, Квайсон, 90 - 1:3

"Майнц": Дамен, да Кошта (Фернандеш, 46), Хак, Ниакате, Сен-Жюст, Бросински, Латца, Боэтиюс (Штегер, 72), Баррейро, Онисиво (Салаи, 72), Глатцель (Квайсон, 46).

"Боруссия": Бюрки, Хуммельс, Аканджи, Геррейру, Дауд, Санчо, Рейна (Брандт, 76), Беллингем, Менье, Ройс, Холанд.

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