Дортмундская "Боруссия" победила "Майнц" и вышла в Лигу Чемпионов
Фото: твиттер дортмундской "Боруссии"/Автор неизвестен
В матче 33-го тура чемпионата Англии дортмундская "Боруссия" на выезде победила "Майнц" со счетом 3:1 и гарантировала себе попадание в Лигу Чемпионов на следующий сезон.
Победу "шмелям" принесли голы Рафаэла Геррейру, Марко Ройса и Юлиана Брандта. У хозяев единственный гол забил Робин Квайсон.
"Боруссия", набрав 61 очко, вышла на третье место в турнирной таблице Бундеслиги. "Майнц" с 36 очками остался на 13-й позиции.
"Майнц" – "Боруссия" - 1:3 (0:2)
Голы: Геррейру, 23 - 0:1, Ройс, 42 - 0:2, Брандт, 80 - 0:3, Квайсон, 90 - 1:3
"Майнц": Дамен, да Кошта (Фернандеш, 46), Хак, Ниакате, Сен-Жюст, Бросински, Латца, Боэтиюс (Штегер, 72), Баррейро, Онисиво (Салаи, 72), Глатцель (Квайсон, 46).
"Боруссия": Бюрки, Хуммельс, Аканджи, Геррейру, Дауд, Санчо, Рейна (Брандт, 76), Беллингем, Менье, Ройс, Холанд.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20