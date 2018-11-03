Дортмундская "Боруссия" побеждает, "Бавария" теряет очки и другие результаты 10-го тура Бундеслиги

В рамках десятого тура немецкой Бундеслиги состоялись пять матчей. Дортмундская "Боруссия", "Хоффенхайм" и "Шальке" добились побед, а вот "Бавария" оступилась в домашней игре с "Фрайбургом", также очки поделили "Аугсбург" и "Нюрнберг".

"Байер" – "Хоффенхайм" - 1:4

Голы: Нелсон, 19 - 0:1, Бельараби, 30 - 1:1, Жоэлинтон, 34 - 1:2, Грифо, 49 (пенальти) - 1:3, Жоэлинтон, 73 - 1:4.

"Байер": Градецки, Бендер (Баумгартлингер, 46), Едвай, Венделл, Та, Бельараби (Бэйли, 39), Хавертц, Брандт (Паулиньо, 67), Бендер, Вайзер, Фолланд.

"Хоффенхайм": Бауманн, Нордтвейт, Акпогума, Фогт (Бичакчич, 59), Шульц, Нелсон (Бельфодиль, 64), Гриллич, Кадержабек, Грифо (Битенкур, 78), Адамс, Жоэлинтон.



"Бавария" – "Фрайбург" - 1:1

Голы: Гнабри, 80 - 1:0, Хелер, 89 - 1:1.

"Бавария": Нойер, Боатенг, Зюле, Алаба, Киммих, Роббен (Рибери, 63), Саншеш, Гнабри (Горетцка, 83), Хамес (Мюллер, 71), Рафинья, Левандовски.

"Фрайбург": Шволов, Гульде, Кох, Гюнтер, Хайнц, Хефлер, Хаберер, Франтц (Терраццино, 68), Штенцель, Кляйндинст (Вальдшмидт, 83), Хелер (Линхарт, 90).



"Шальке" – "Ганновер" - 3:1

Голы: Бенталеб, 57 (пенальти) - 1:0, Вайдандт, 70 - 1:1, Эмболо, 71 - 2:1, Ут, 85 - 3:1.

"Шальке": Нюбель, Стамбули, Сане, Настасич, Шопф, Калиджури, Сердар (Бургшталлер, 58), Харит (Маккенни, 89), Бенталеб (Руди, 72), Эмболо, Ут.

"Ганновер": Чаунер, Антон, Тревизан (Виммер, 37; Вайдандт, 65), Альборноз, Элез, Харагути, Фоссум (Муслия, 73), Бебу, Уолас, Корб, Вуд.



"Аугсбург" – "Нюрнберг" - 2:2

Голы: Финнбогасон, 11 - 1:0, Фукс, 54 - 1:1, Шмид, 59 - 2:1, Мюль, 88 - 2:2.

"Аугсбург": Люте, Хинтереггер, Гауэлеу, Макс, Шмид, Ку Чжа Чхоль (Гетце, 46), Байер, Каюби, Хедира, Рихтер (Хан, 71), Финнбогасон.

"Нюрнберг": Матения, Марграйттер, Ляйбольд, Бауэр, Мюль, Фукс (Кнелль, 84), Беренс (Райн, 73), Керк (Паласиос-Мартинес, 57), Петрак, Мисидьян, Зреляк.



"Вольфсбург" – "Боруссия Д" - 0:1

Гол: Ройс, 27 - 0:1.

"Вольфсбург": Кастельс, Брукс, Тиссеран, Руссийон, Герхардт (Малли, 81), Реджбечай (Штеффен, 69), Арнольд, Брекало (Йебоа, 81), Виллиам, Вегорст, Гинчек.

"Боруссия Д": Бюрки, Аканджи, Геррейру, Хакими, Загаду, Витцель, Дилэйни, Ройс, Санчо (Пулишич, 78), Бруун Ларсен (Топрак, 90), Пако Алькасер (Филипп, 78).

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