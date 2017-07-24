Дортмундская "Боруссия" поборется с "Арсеналом" и "Тоттенхэмом" за вингера "Манчестер Сити"

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Дортмундская "Боруссия" поборется с "Арсеналом" и "Тоттенхэмом" за вингера "Манчестер Сити"Дортмундская "Боруссия" заинтересовалась вингером английского "Манчестер Сити" Джейдоном Санчо, информирует Daily Mirror.

По сведениям издания, на 17-летнего футболиста молодежной команды "горожан" также претендуют лондонские "Арсенал" и "Тоттенхэм".

Отметим, что срок действия контракта Санчо с "Сити" истекает летом 2020 года.

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Челси 38 93
2 Тоттенхэм 38 86
3 Манчестер Сити 38 78
4 Ливерпуль 38 76
5 Арсенал Лондон 38 75
6 Манчестер Юнайтед 38 69
7 Эвертон 38 61
8 Саутгемптон 38 46
9 Борнмут 38 46
10 Вест Бромвич Альбион 38 45
11 Вест Хэм Юнайтед 38 45
12 Лестер Сити 38 44
13 Сток Сити 38 44
14 Кристал Пэлас 38 41
15 Суонси Сити 38 41
16 Бернли 38 40
17 Уотфорд 38 40
18 Халл Сити 38 34
19 Мидлсбро 38 28
20 Сандерленд 38 24
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