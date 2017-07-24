Дортмундская "Боруссия" поборется с "Арсеналом" и "Тоттенхэмом" за вингера "Манчестер Сити"

Дортмундская "Боруссия" заинтересовалась вингером английского "Манчестер Сити" Джейдоном Санчо, информирует Daily Mirror.

По сведениям издания, на 17-летнего футболиста молодежной команды "горожан" также претендуют лондонские "Арсенал" и "Тоттенхэм".

Отметим, что срок действия контракта Санчо с "Сити" истекает летом 2020 года.

Не пропустите: Обамеянг покинет "Боруссию" в январе. | soccernews.ru