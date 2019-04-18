Дортмундская "Боруссия" поборется с "Барселоной" за игрока "Атлетико"

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Дортмундская "Боруссия" поборется с "Барселоной" за игрока "Атлетико"

Дортмундская "Боруссия" проявляет интерес к бразильскому защитнику "Атлетико" Филипе Луису, сообщает Bild.

По сведениям издания, немецкий клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. Также бразилец входит в сферу интересов "Барселоны".

Контракт Луиса с "Атлетико" истекает ближайшим летом и он может перейти в другой клуб бесплатно.

В нынешнем сезоне 33-летний Луис провел за "Атлетико" 26 матчей во всех турнирах, в которых забил два гола и отдал три результативные передачи.

Не пропустите: "Барселона" может предложить "Манчестер Юнайтед" обмен футболистами. | http://soccernews.ru

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