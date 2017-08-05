Дортмундская "Боруссия" поборется за вингера "Манчестер Сити" Санчо

Вингер "Манчестер Сити" Джейдон Санчо попал в сферу интересов дортмундской "Боруссии", сообщает Kicker.

По сведениям издания, молодой футболист уже успел ознакомиться с инфраструктурой "шмелей". Ранее игрок отказался продлевать соглашение с "Сити".

В прошлом сезоне Санчо провел 6 матчей за "Манчестер Сити" в Юношеской Лиге Чемпионов, где забил два гола.

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