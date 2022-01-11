Дортмундская "Боруссия" подписала итальянского таланта

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Дортмундская "Боруссия" подписала итальянского таланта

Фото сайт "Боруссии"

Дортмундская "Боруссия" объявила о переходе центрального защитника "Сампдории" Филиппо Мане.

Условия трансфера и детали личного контракта пока неизвестны.

16-летний итальянец присоединился к молодёжной команде "шмелей".

На Апеннинах Мане считают самым большим талантом в своём возрасте среди игроков центра обороны.

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