Дортмундская "Боруссия" подписала опытного хавбека

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Дортмундская "Боруссия" подписала опытного хавбека

Датский полузащитник "Вердера" Томас Дилэйни перешел в дортмундскую "Боруссию", сообщает официальный сайт клуба.

Сумма трансфера составила миллионов евро. Футболист успешно прошел медицинское обследование и подписал контракт с клубом до лета 2022 года.

26-летний Дилэйни выступал за "Вердер" с 2017 года, провел за клуб 32 матча и забил 3 гола. Ранее играл за "Копенгаген". За сборную Дании сыграл 26 матчей и забил 4 мяча. Четырехкратный чемпион Дании, трехкратный обладатель Кубка Дании. Ориентировочная стоимость игрока составляет 12 миллионов евро.

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