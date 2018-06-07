Дортмундская "Боруссия" подписала опытного хавбека

Датский полузащитник "Вердера" Томас Дилэйни перешел в дортмундскую "Боруссию", сообщает официальный сайт клуба.

Сумма трансфера составила миллионов евро. Футболист успешно прошел медицинское обследование и подписал контракт с клубом до лета 2022 года.

26-летний Дилэйни выступал за "Вердер" с 2017 года, провел за клуб 32 матча и забил 3 гола. Ранее играл за "Копенгаген". За сборную Дании сыграл 26 матчей и забил 4 мяча. Четырехкратный чемпион Дании, трехкратный обладатель Кубка Дании. Ориентировочная стоимость игрока составляет 12 миллионов евро.

Не пропустите: "Ювентус" объявил о выкупе прав на Дугласа Косту. | http://soccernews.ru