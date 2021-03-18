Дортмундская "Боруссия" подписала таланта ПСЖ

Фото: сайт "Боруссии" Дортмунд

Защитник "Пари Сен-Жермен" Сумаил Кулибали перешел в дортмундскую "Боруссию", сообщает официальный сайт немецкого клуба.

Сумма трансфера не разглашается. Футболист подписал с дортмундцами долгосрочный контракт. В настоящее время Кулибали восстанавливается после разрыва крестообразной связки колена.

17-летний Кулибали является воспитанником ПСЖ. В нынешнем сезоне он провел четыре матча за юношеский состав.

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