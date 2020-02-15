Дортмундская "Боруссия" похвасталась невероятным перформансом болельщиков
Пресс-служба дортмундской "Боруссии" опубликовала две фотографии вчерашнего перформанса в исполнении болельщиков команды.
Фанаты "шмелей" вновь удивили футбольный мир красочным зрелищем перед матчем 22-го тура Бундеслиги против "Айнтрахта".
Напомним, что "Боруссия" разгромила "Айнтрахт" со счётом 4:0 и поднялась на второе место в турнирной таблице Бундеслиги.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|21
|43
|2
|Боруссия Дортмунд
|22
|42
|3
|РБ Лейпциг
|21
|42
|4
|Боруссия Менхенгладбах
|20
|39
|5
|Байер Леверкузен
|21
|37
|6
|Шальке
|21
|35
|7
|Хоффенхайм
|21
|33
|8
|Фрайбург
|21
|32
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|22
|28
|10
|Вольфсбург
|21
|28
|11
|Унион Берлин
|21
|26
|12
|Аугсбург
|21
|26
|13
|Кельн
|20
|23
|14
|Герта
|21
|23
|15
|Майнц 05
|21
|21
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|21
|17
|17
|Вердер Бремен
|21
|17
|18
|Падерборн
|21
|16