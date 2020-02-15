Дортмундская "Боруссия" похвасталась невероятным перформансом болельщиков

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Дортмундская "Боруссия" похвасталась невероятным перформансом болельщиков

Пресс-служба дортмундской "Боруссии" опубликовала две фотографии вчерашнего перформанса в исполнении болельщиков команды.

Фанаты "шмелей" вновь удивили футбольный мир красочным зрелищем перед матчем 22-го тура Бундеслиги против "Айнтрахта".

Напомним, что "Боруссия" разгромила "Айнтрахт" со счётом 4:0 и поднялась на второе место в турнирной таблице Бундеслиги.

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