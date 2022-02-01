Дортмундская "Боруссия" попытается переманить защитника "Баварии"

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Дортмундская "Боруссия" попытается переманить защитника "Баварии"

Фото твиттер "Баварии"

Дортмундская "Боруссия" нацелилась на центрального защитника "Баварии" Никласа Зюле, сообщает Sport1.

По информации источника, "шмели" заинтересованы в летнем подписании футболиста на правах свободного агента.

"Боруссия" хотела заполучить 26-летнего немца, когда тот ещё выступал за "Хоффенхайм", однако тогда в борьбе за игрока победила "Бавария".

В июне Зюле бесплатно покинет мюнхенский клуб в связи с истечением срока контракта. Это уже подтверждено официально.

Не пропустите: "Бавария" продлила контракт с самым молодым дебютантом команды. | http://soccernews.ru
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