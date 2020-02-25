Дортмундская "Боруссия" поспорит за трансферную цель "Реала"
Дортмундская "Боруссия" включилась в борьбу за полузащитника "Ренна" Эдуардо Камавингу, сообщает France Football.
По сведениям издания, "шмели" готовы заплатить за талантливого француза 50-60 миллионов евро.
В немецком клубе высоко оценивают свои шансы заполучить 17-летнего хавбека, поскольку они могут гарантировать ему игровую практику.
Ранее стало известно об интересе к Камавинге со стороны мадридского "Реала". Но в стане "сливочных" рассматривают игрока "Ренна" только как дублёра Каземиро.
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