Холанд принес "Боруссии" победу над "Фортуной" и другие результаты 31-го тура Бундеслиги

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Холанд принес "Боруссии" победу над "Фортуной" и другие результаты 31-го тура Бундеслиги

Представляем результаты матчей 31-го тура немецкой Бундеслиги.

"Фортуна" - "Боруссия" Д 0:1

Гол: Холанд, 90 - 0:1

"Фортуна": Кастенмайер, Зуттнер (Скрибски, 76), Хоффманн, Айхан, Циммерманн, Бериша, Штегер, Томми (Циммер, 83), Зоботтка (Моралес, 81), Караман (Хеннингс, 81), Гиссельманн.

"Боруссия" Д: Бюрки, Аканджи, Хуммельс, Пишчек, Хакими, Санчо, Витцель (Холанд, 61), Азар (Рейна, 74), Джан, Брандт, Геррейру.   


"Падерборн" - "Вердер" 1:5

Голы: Классен, 20 - 0:1, Осако, 34 - 0:2, Классен, 39 - 0:3, Эггештайн, 59 - 0:4, Сабири, 66 - 1:4, Фюллькруг, 90 - 1:5

"Падерборн": Цингерле, Румпф, Янс (Риттер, 46), Штродик, Коллинз, Василиадис, Антви-Аджей (Хольтманн, 73), Гьясула (Прегер, 64), Эванс (Сабири, 64), Србены (Цолински, 46), Михель.

"Вердер": Павленка, Аугустинссон (Фридль, 77), Велькович, Фогт, Гебре Селассие, Эггештайн, Рашица (Баргфреде, 59), Классен (Гросс, 87), Мойсандер, Сарджент (Зельке, 77), Осако (Фюллькруг, 77).


"Кельн" - "Унион Берлин" 1:2

Голы: Фридрих, 39 - 0:1, Гентнер, 67 - 0:2, Кордоба, 90 - 1:2

"Кельн": Хорн, Чихос, Шмитц (Ляйстнер, 46), Эхизибуэ (Шиндлер, 63), Хектор, Схири (Хегер, 84), Кайнц (Реджбечай, 70), Дрекслер (Модест, 46), Борнаув, Кордоба, Ут.

"Унион Берлин": Гикевич, Триммель, Фридрих, Шлоттербек, Райхель (Хюбнер, 70), Премель, Гентнер, Малли (Кроос, 63), Бюльтер, Андерссон (Уджа, 63), Ингвартсен (Меес, 89).


"Герта" - "Айнтрахт" 1:4

Голы: Пентек, 24 - 1:0, Дост, 51 - 1:1, Андре Силва, 62 - 1:2, Ндика, 68 - 1:3, Андре Силва, 86 - 1:4

"Герта": Ярстейн, Пекарик, Торунарига, Платтенхардт, Боята, Груйич, Майер (Эссвайн, 55), Шелбред (Самарджич, 34; Клюнтер, 55), Дарида, Пионтек (Матеус Кунья, 75), Ибишевич (Штарк, 46).

"Айнтрахт": Трапп, да Кошта (Чендлер, 87), Абраам, Ндика, Хасебе, Костич, Кор (Ильзанкер, 79), Соу (Гачинович, 87), Торро (Андре Силва, 46), Камада, Дост (де Гузман, 75).

Удаление: Боята (45).


"Вольфсбург" - "Фрайбург" 2:2

Голы: Вегорст, 14 - 1:0, Вегорст (пен), 26 - 2:0, Хелер, 43 - 2:1, Шаллаи, 46 - 2:2

"Вольфсбург": Кастельс, Понграчич, Брукс, Мбабу, Руссийон, Арнольд, Штеффен (Жоао Виктор, 55), Шлагер (Герхардт, 67), Брекало (Клаус, 55), Вегорст, Гинчек (Мармуш, 84).

"Фрайбург": Шволов, Кох (Франтц, 77), Хайнц, Линхарт, Шмид, Грифо (Хаберер, 90), Хефлер, Шаллаи (Квон Чхан Хун, 63), Гюнтер (Иттер, 77), Хелер, Вальдшмидт (Петерсен, 63).

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3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 31 62
4 Боруссия Менхенгладбах Боруссия Менхенгладбах 30 56
5 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 30 56
6 Вольфсбург Вольфсбург 30 45
7 Хоффенхайм Хоффенхайм 31 43
8 Фрайбург Фрайбург 30 41
9 Герта Герта 30 38
10 Шальке Шальке 30 38
11 Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт 30 35
12 Кельн Кельн 30 35
13 Аугсбург Аугсбург 30 32
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