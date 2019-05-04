Дортмундская "Боруссия" потеряла очки в матче с "Вердером"
Дортмундская "Боруссия" не смогла обыграть "Вердер" в матче 32-го тура Бундеслиги.
В составе гостей голы забили Кристиан Пулишич и Пако Алькасер. У хозяев отметились Кевин Мевальд и Клаудио Писарро.
"Вердер" - "Боруссия Д" - 2:2 (0:2)
Голы: Пулишич, 6 - 0:1, Пако Алькасер, 41 - 0:2, Мевальд, 70 - 1:2, Писарро, 75 - 2:2.
"Вердер": Павленка, Лангкамп, Велькович, Аугустинссон, Фридль, Нури Шахин (Мевальд, 60), Классен, М.Эггештайн, Крузе, Осако (Писарро, 60), Рашица.
"Боруссия Д": Бюрки, Рафаэл Геррейру, Диалло (Филипп, 90), Аканджи, Витсель, Дилэйни (Дахуд, 83), Гетце (Брун Ларсен, 82), Вайгль, Пулишич, Санчо, Пако Алькасер.
Дортмундская "Боруссия" с 70 баллами занимает 2 место в турнирной таблице Бундеслиги, отставая от лидирующей "Баварии" на 4 балла. "Вердер" с 47 баллами занимает 9 место.
В следующих турах "Боруссия" сыграет с "Фортуной" (11 мая) и с менхенгладбахской "Боруссией" (18 мая).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|74
|2
|Боруссия Дортмунд
|31
|69
|3
|РБ Лейпциг
|32
|65
|4
|Айнтрахт Франкфурт
|31
|54
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|52
|6
|Вольфсбург
|32
|52
|7
|Хоффенхайм
|32
|51
|8
|Байер Леверкузен
|31
|51
|9
|Вердер Бремен
|31
|46
|10
|Герта
|32
|40
|11
|Фортуна Дюссельдорф
|31
|40
|12
|Майнц 05
|32
|37
|13
|Фрайбург
|31
|32
|14
|Аугсбург
|31
|31
|15
|Шальке
|31
|30
|16
|Штутгарт
|32
|24
|17
|ФК Нюрнберг
|32
|19
|18
|Ганновер 96
|32
|18