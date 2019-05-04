Дортмундская "Боруссия" потеряла очки в матче с "Вердером"

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Дортмундская "Боруссия" потеряла очки в матче с "Вердером"

Дортмундская "Боруссия" не смогла обыграть "Вердер" в матче 32-го тура Бундеслиги.

В составе гостей голы забили Кристиан Пулишич и Пако Алькасер. У хозяев отметились Кевин Мевальд и Клаудио Писарро.

"Вердер" - "Боруссия Д" - 2:2 (0:2)

Голы: Пулишич, 6 - 0:1, Пако Алькасер, 41 - 0:2, Мевальд, 70 - 1:2, Писарро, 75 - 2:2.

"Вердер": Павленка, Лангкамп, Велькович, Аугустинссон, Фридль, Нури Шахин (Мевальд, 60), Классен, М.Эггештайн, Крузе, Осако (Писарро, 60), Рашица.

"Боруссия Д": Бюрки, Рафаэл Геррейру, Диалло (Филипп, 90), Аканджи, Витсель, Дилэйни (Дахуд, 83), Гетце (Брун Ларсен, 82), Вайгль, Пулишич, Санчо, Пако Алькасер.

Дортмундская "Боруссия" с 70 баллами занимает 2 место в турнирной таблице Бундеслиги, отставая от лидирующей "Баварии" на 4 балла. "Вердер" с 47 баллами занимает 9 место. 

В следующих турах "Боруссия" сыграет с "Фортуной" (11 мая) и с менхенгладбахской "Боруссией" (18 мая).

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2 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 31 69
3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 32 65
4 Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт 31 54
5 Боруссия Менхенгладбах Боруссия Менхенгладбах 32 52
6 Вольфсбург Вольфсбург 32 52
7 Хоффенхайм Хоффенхайм 32 51
8 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 31 51
9 Вердер Бремен Вердер Бремен 31 46
10 Герта Герта 32 40
11 Фортуна Дюссельдорф Фортуна Дюссельдорф 31 40
12 Майнц 05 Майнц 05 32 37
13 Фрайбург Фрайбург 31 32
14 Аугсбург Аугсбург 31 31
15 Шальке Шальке 31 30
16 Штутгарт Штутгарт 32 24
17 ФК Нюрнберг ФК Нюрнберг 32 19
18 Ганновер 96 Ганновер 96 32 18
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