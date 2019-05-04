Дортмундская "Боруссия" потеряла очки в матче с "Вердером"

Дортмундская "Боруссия" не смогла обыграть "Вердер" в матче 32-го тура Бундеслиги.

В составе гостей голы забили Кристиан Пулишич и Пако Алькасер. У хозяев отметились Кевин Мевальд и Клаудио Писарро.

"Вердер" - "Боруссия Д" - 2:2 (0:2)

Голы: Пулишич, 6 - 0:1, Пако Алькасер, 41 - 0:2, Мевальд, 70 - 1:2, Писарро, 75 - 2:2.

"Вердер": Павленка, Лангкамп, Велькович, Аугустинссон, Фридль, Нури Шахин (Мевальд, 60), Классен, М.Эггештайн, Крузе, Осако (Писарро, 60), Рашица.

"Боруссия Д": Бюрки, Рафаэл Геррейру, Диалло (Филипп, 90), Аканджи, Витсель, Дилэйни (Дахуд, 83), Гетце (Брун Ларсен, 82), Вайгль, Пулишич, Санчо, Пако Алькасер.

Дортмундская "Боруссия" с 70 баллами занимает 2 место в турнирной таблице Бундеслиги, отставая от лидирующей "Баварии" на 4 балла. "Вердер" с 47 баллами занимает 9 место.

В следующих турах "Боруссия" сыграет с "Фортуной" (11 мая) и с менхенгладбахской "Боруссией" (18 мая).

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