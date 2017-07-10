Дортмундская "Боруссия" потеряла своего ведущего защитника на 3-4 месяца

Защитник дортмундской "Боруссии" Рафаэль Геррейру выбыл из строя на 3-4 месяца, информирует официальный сайт "шершней".

Сообщается, что сегодня 23-летний бек перенес операцию. Травму игрок получил еще в матче Кубка Конфедераций, в котором его сборная Португалии противостояла команде России. Предполагалось, что в той игре Геррейру получил сильный ушиб, однако обследование показало, что в этом случае необходимо хирургическое вмешательство.

Напомним, Обамеянг может перебраться в "Челси". | soccernews.ru