Дортмундская "Боруссия" потеряла своего ведущего защитника на 3-4 месяца

Теги боруссия дортмундрафаэль геррейру

Дортмундская "Боруссия" потеряла своего ведущего защитника на 3-4 месяцаЗащитник дортмундской "Боруссии" Рафаэль Геррейру выбыл из строя на 3-4 месяца, информирует официальный сайт "шершней".

Сообщается, что сегодня 23-летний бек перенес операцию. Травму игрок получил еще в матче Кубка Конфедераций, в котором его сборная Португалии противостояла команде России. Предполагалось, что в той игре Геррейру получил сильный ушиб, однако обследование показало, что в этом случае необходимо хирургическое вмешательство.

Напомним, Обамеянг может перебраться в "Челси". | soccernews.ru

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