Дортмундская "Боруссия" потеряла Торгана Азара на несколько недель

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Дортмундская "Боруссия" потеряла Торгана Азара на несколько недель

Хавбек дортмундской "Боруссии" Торган Азар из-за повреждения выбыл на несколько недель, сообщает пресс-служба клуба.

Футболист был травмирован в матче 1-го тура Бундеслиги с менхенгладбахской "Боруссией" (3:0). Бельгийца пришлось заменить на 19-минуте встречи.

В минувшем сезоне Азара в 36 матчах забил 7 голов и сделал 14 ассистов.

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