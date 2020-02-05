Дортмундская "Боруссия" потеряла ведущего игрока перед матчем с ПСЖ в Лиге Чемпионов



Нападающий дортмундской "Боруссии" Марко Ройс выбыл из строя из-за травмы, сообщает официальный сайт клуба.

Повреждение форвард получил в матче 1/8 финала Кубка Германии против "Вердера" (2:3).

Футболист пропустит около четырех недель. Таким образом, он не сыграет в первом матче 1/8 финала Лиги Чемпионов с ПСЖ (18 февраля).

В нынешнем сезоне 30-летний Ройс провел за "Боруссию" 29 матчей во всех турнирах, в которых забил 12 мячей и отдал 6 результативных передач.

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