Дортмундская "Боруссия" потеряла ведущего игрока перед матчем с ПСЖ в Лиге Чемпионов
Нападающий дортмундской "Боруссии" Марко Ройс выбыл из строя из-за травмы, сообщает официальный сайт клуба.
Повреждение форвард получил в матче 1/8 финала Кубка Германии против "Вердера" (2:3).
Футболист пропустит около четырех недель. Таким образом, он не сыграет в первом матче 1/8 финала Лиги Чемпионов с ПСЖ (18 февраля).
В нынешнем сезоне 30-летний Ройс провел за "Боруссию" 29 матчей во всех турнирах, в которых забил 12 мячей и отдал 6 результативных передач.
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|М
|О
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|Боруссия Дортмунд
|20
|39
|4
|Боруссия Менхенгладбах
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|Байер Леверкузен
|20
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|6
|Шальке
|20
|34
|7
|Хоффенхайм
|20
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|Фрайбург
|20
|29
|9
|Вольфсбург
|20
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|Аугсбург
|20
|26
|11
|Айнтрахт Франкфурт
|20
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|12
|Унион Берлин
|20
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|20
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|14
|Кельн
|20
|23
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|Майнц 05
|20
|18
|16
|Вердер Бремен
|20
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|Фортуна Дюссельдорф
|20
|16
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|Падерборн
|20
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