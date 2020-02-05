Дортмундская "Боруссия" потеряла ведущего игрока перед матчем с ПСЖ в Лиге Чемпионов

Теги боруссия дортмундпсжмарко ройстравмы

Дортмундская "Боруссия" потеряла ведущего игрока перед матчем с ПСЖ в Лиге Чемпионов
Нападающий дортмундской "Боруссии" Марко Ройс выбыл из строя из-за травмы, сообщает официальный сайт клуба.

Повреждение форвард получил в матче 1/8 финала Кубка Германии против "Вердера" (2:3).

Футболист пропустит около четырех недель. Таким образом, он не сыграет в первом матче 1/8 финала Лиги Чемпионов с ПСЖ (18 февраля).

В нынешнем сезоне 30-летний Ройс провел за "Боруссию" 29 матчей во всех турнирах, в которых забил 12 мячей и отдал 6 результативных передач.

Не пропустите: Неймар во время празднования дня рождения заявил, что он счастлив в ПСЖ. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Манчестер Сити" намерен переманить Месси

"Манчестер Сити" намерен переманить Месси

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 20 42
2 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 20 41
3 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 20 39
4 Боруссия Менхенгладбах Боруссия Менхенгладбах 20 39
5 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 20 34
6 Шальке Шальке 20 34
7 Хоффенхайм Хоффенхайм 20 33
8 Фрайбург Фрайбург 20 29
9 Вольфсбург Вольфсбург 20 27
10 Аугсбург Аугсбург 20 26
11 Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт 20 25
12 Унион Берлин Унион Берлин 20 23
13 Герта Герта 20 23
14 Кельн Кельн 20 23
15 Майнц 05 Майнц 05 20 18
16 Вердер Бремен Вердер Бремен 20 17
17 Фортуна Дюссельдорф Фортуна Дюссельдорф 20 16
18 Падерборн Падерборн 20 15
Полная таблица

топ-5 тегов