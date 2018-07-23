Дортмундская "Боруссия" повесила ценник на Вайгля

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Дортмундская "Боруссия" повесила ценник на ВайгляДортмундская "Боруссия" повесила ценник на своего полузащитника Юлиана Вайгля, информирует Bild.

Так, по сведениям издания, "шмели" будут готовы расстаться с 22-летним хавбеком этим летом, если получат по нему предложение в размере не менее 50-ти миллионов евро.

В прошлом сезоне Вайгль забил 1 гол в 34 матчах за "Боруссию". Главным претендентом на него считается ПСЖ.

Напомним, вчера "Боруссия" обыграла "Ливерпуль". | soccernews.ru

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