Дортмундская "Боруссия" повесила ценник на Вайгля

Дортмундская "Боруссия" повесила ценник на своего полузащитника Юлиана Вайгля, информирует Bild.

Так, по сведениям издания, "шмели" будут готовы расстаться с 22-летним хавбеком этим летом, если получат по нему предложение в размере не менее 50-ти миллионов евро.

В прошлом сезоне Вайгль забил 1 гол в 34 матчах за "Боруссию". Главным претендентом на него считается ПСЖ.

Напомним, вчера "Боруссия" обыграла "Ливерпуль". | soccernews.ru