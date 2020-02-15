Дортмундская "Боруссия" повторила рекорд Бундеслиги

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Дортмундская "Боруссия" повторила рекорд Бундеслиги

Результативность дортмундской "Боруссии" в нынешнем сезоне достигла рекордных показателей, сообщает Opta.

В 22 турах текущего розыгрыша Бундеслиги "шмели" забили 63 гола - это повторение лучшего результата в истории турнира.

"Боруссия" повторила достижение "Баварии" сезона 1973/74 и "Гамбурга" сезона 1981/82.

Подопечные Люсьена Фавра благодаря разгромной победе над "Айнтрахтом" вышли на второе место в турнирной таблице чемпионата, но у конкурентов есть матч в запасе.

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3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 21 42
4 Боруссия Менхенгладбах Боруссия Менхенгладбах 20 39
5 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 21 37
6 Шальке Шальке 21 35
7 Хоффенхайм Хоффенхайм 21 33
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9 Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт 22 28
10 Вольфсбург Вольфсбург 21 28
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