Дортмундская "Боруссия" повторила рекорд Бундеслиги

Результативность дортмундской "Боруссии" в нынешнем сезоне достигла рекордных показателей, сообщает Opta.

В 22 турах текущего розыгрыша Бундеслиги "шмели" забили 63 гола - это повторение лучшего результата в истории турнира.

"Боруссия" повторила достижение "Баварии" сезона 1973/74 и "Гамбурга" сезона 1981/82.

Подопечные Люсьена Фавра благодаря разгромной победе над "Айнтрахтом" вышли на второе место в турнирной таблице чемпионата, но у конкурентов есть матч в запасе.

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