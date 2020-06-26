Дортмундская "Боруссия" поздравила Клоппа с победой в АПЛ

Пресс-служба дортмундской "Боруссии" отреагировала на досрочную победу "Ливерпуля" в английской Премьер-лиге.

"Поздравляем нашего бывшего тренера Юргена Клоппа и "Ливерпуль" с победой в АПЛ", - говорится в публикации "шмелей".

Congratulations to former coach Jürgen Klopp and Liverpool on winning the Premier League! pic.twitter.com/2CuQQAgYnu — Borussia Dortmund (@BlackYellow) June 25, 2020

Напомним, что "красные" выиграли чемпионский титул впервые за 30 лет и в 19-й раз в истории.

Клопп возглавляет "Ливерпуль" с октября 2015 года. "Боруссию" он тренировал с 2008 по 2015 год.

Не пропустите: "Спартак" иронично отреагировал на чемпионство "Ливерпуля". | http://soccernews.ru