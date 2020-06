Дортмундская "Боруссия" поздравила Клоппа с победой в АПЛ

Пресс-служба дортмундской "Боруссии" отреагировала на досрочную победу "Ливерпуля" в английской Премьер-лиге.

"Поздравляем нашего бывшего тренера Юргена Клоппа и "Ливерпуль" с победой в АПЛ", - говорится в публикации "шмелей".

Congratulations to former coach Jürgen Klopp and Liverpool on winning the Premier League! pic.twitter.com/2CuQQAgYnu