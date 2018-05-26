Дортмундская "Боруссия" практически оформила трансфер нового защитника

Защитник "Майнца" Абду Диалло близок к переходу в дортмундскую "Боруссию".

Как сообщает L’Equipe, клубы близки к согласованию трансфера 22-летнего игрока за 20 миллионов евро.

В минувшем сезоне Диалло провел 30 матчей, в которых отметился 3 голами.

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