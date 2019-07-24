Дортмундская "Боруссия" предложила 20 миллионов евро за малийского хавбека

Дортмундская "Боруссия" хочет купить полузащитника "Ред Булл Зальцбург" Диади Самассеку, сообщает австрийская газета Salzburger Nachrichten.

По информации источника, за 23-летнего малийца "шмели" готовы предложить 20 миллионов евро. Также на игрока претендует "РБ Лейпциг".

В прошлом сезоне Самассеку забил 2 гола и сделал 2 ассиста в 45 матчах за "Ред Булл Зальцбург".

Контракт хавбека с "быками" рассчитан до 2021 года. Его рыночная стоимость - 20 миллионов евро.

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