Дортмундская "Боруссия" предложила 20 миллионов евро за малийского хавбека
Дортмундская "Боруссия" хочет купить полузащитника "Ред Булл Зальцбург" Диади Самассеку, сообщает австрийская газета Salzburger Nachrichten.
По информации источника, за 23-летнего малийца "шмели" готовы предложить 20 миллионов евро. Также на игрока претендует "РБ Лейпциг".
В прошлом сезоне Самассеку забил 2 гола и сделал 2 ассиста в 45 матчах за "Ред Булл Зальцбург".
Контракт хавбека с "быками" рассчитан до 2021 года. Его рыночная стоимость - 20 миллионов евро.
Не пропустите: "Айнтрахт" хочет купить двух игроков дортмундской "Боруссии". | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
"Барселона" лидирует в Европе по числу просмотров в YouTube
-
Агент: "Кабелла не подписывал контракт с "Краснодаром"
-
Бэйл не перейдет в китайский клуб
-
"Атлетико" хочет запретить Гризманну играть за "Барселону"
-
"Реал" подтвердил травму колена у Асенсио
-
"Манчестер Юнайтед" согласовал трансфер хавбека "Лацио" за 80 миллионов евро
-
Травма Асенсио может повлиять на переход Себальоса в "Арсенал"
-
Андре Силва не перейдёт в "Монако"
-
КДК РФС оштрафовал "Ростов" и "Спартак"
-
Неймар может остаться в ПСЖ
-
"Зенит" нацелился на нападающего "Краснодара" Игнатьева
-
На матче ЦСКА - "Локомотив" будет использоваться система VAR
-
Мельгарехо близок к уходу из "Спартака"
-
Дортмундская "Боруссия" предложила 20 миллионов евро за малийского хавбека
-
Трезеге стал игроком "Астон Виллы"
-
"Краснодар" согласовал переход Кабелла
-
Гризманн: "Я давно следил за матчами "Барселоны" как болельщик"
-
1
Зидан рассказал о травме Асенсио
-
Симеоне прокомментировал слухи о возможном переходе Хамеса в "Атлетико"
-
"Ахмат" продлил контракт с полузащитником сборной России
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|34
|78
|2
|Боруссия Дортмунд
|34
|76
|3
|РБ Лейпциг
|34
|66
|4
|Байер Леверкузен
|34
|58
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|34
|55
|6
|Вольфсбург
|34
|55
|7
|Айнтрахт Франкфурт
|34
|54
|8
|Вердер Бремен
|34
|53
|9
|Хоффенхайм
|34
|51
|10
|Фортуна Дюссельдорф
|34
|44
|11
|Герта
|34
|43
|12
|Майнц 05
|34
|43
|13
|Фрайбург
|34
|36
|14
|Шальке
|34
|33
|15
|Аугсбург
|34
|32
|16
|Штутгарт
|34
|28
|17
|Ганновер 96
|34
|21
|18
|ФК Нюрнберг
|34
|19