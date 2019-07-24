Дортмундская "Боруссия" предложила 20 миллионов евро за малийского хавбека

Теги боруссия дортмундред булл зальцбургдиади самассекутрансферы

Дортмундская "Боруссия" предложила 20 миллионов евро за малийского хавбека

Дортмундская "Боруссия" хочет купить полузащитника "Ред Булл Зальцбург" Диади Самассеку, сообщает австрийская газета Salzburger Nachrichten.

По информации источника, за 23-летнего малийца "шмели" готовы предложить 20 миллионов евро. Также на игрока претендует "РБ Лейпциг".

В прошлом сезоне Самассеку забил 2 гола и сделал 2 ассиста в 45 матчах за "Ред Булл Зальцбург".

Контракт хавбека с "быками" рассчитан до 2021 года. Его рыночная стоимость - 20 миллионов евро.

Не пропустите: "Айнтрахт" хочет купить двух игроков дортмундской "Боруссии". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

"Атлетико" хочет запретить Гризманну играть за "Барселону"

"Атлетико" хочет запретить Гризманну играть за "Барселону"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 34 78
2 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 34 76
3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 34 66
4 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 34 58
5 Боруссия Менхенгладбах Боруссия Менхенгладбах 34 55
6 Вольфсбург Вольфсбург 34 55
7 Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт 34 54
8 Вердер Бремен Вердер Бремен 34 53
9 Хоффенхайм Хоффенхайм 34 51
10 Фортуна Дюссельдорф Фортуна Дюссельдорф 34 44
11 Герта Герта 34 43
12 Майнц 05 Майнц 05 34 43
13 Фрайбург Фрайбург 34 36
14 Шальке Шальке 34 33
15 Аугсбург Аугсбург 34 32
16 Штутгарт Штутгарт 34 28
17 Ганновер 96 Ганновер 96 34 21
18 ФК Нюрнберг ФК Нюрнберг 34 19
Полная таблица

топ-5 тегов