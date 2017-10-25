Дортмундская "Боруссия" предложила контракт бегуну Усейну Болту
Знаменитый бегун Усейн Болт может начать футбольную карьеру, сообщает Bleacherreport.
По сведениям издания, многократный олимпийский чемпион получил предложение от дортмундской "Боруссии", которая хочет подписать с ним контракт.
В данный момент 31-летний Болт завершил легкоатлетическую карьеру, а ранее неоднократно заявлял о своем желании попробовать себя в футболе.
Стоит отметить, что ямаец за свою карьеру 45 раз пробегал дистанцию 100 метров быстрее 10 секунд.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Боруссия Дортмунд
|9
|20
|2
|Бавария Мюнхен
|9
|20
|3
|РБ Лейпциг
|9
|19
|4
|Хоффенхайм
|9
|16
|5
|Шальке
|9
|16
|6
|Ганновер 96
|9
|15
|7
|Айнтрахт Франкфурт
|9
|14
|8
|Боруссия Менхенгладбах
|9
|14
|9
|Байер Леверкузен
|9
|12
|10
|Аугсбург
|9
|12
|11
|Герта
|9
|10
|12
|Майнц 05
|9
|10
|13
|Штутгарт
|9
|10
|14
|Вольфсбург
|9
|9
|15
|Фрайбург
|9
|8
|16
|Гамбург
|9
|7
|17
|Вердер Бремен
|9
|5
|18
|Кельн
|9
|2