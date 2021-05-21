Дортмундская "Боруссия" представила новую домашнюю форму

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Дортмундская "Боруссия" представила новую домашнюю форму

Дортмундская "Боруссия" провела презентацию формы, в которой команда будет играть в домашних матчах следующего сезона.

Экипировка выполнена в традиционной для клуба жёлто-чёрной расцветке. На рукавах футболки из нового комплекта появятся тонкие полосы.

Технический спонсор немецкого клуба - компания Puma.

"Боруссия" в этом сезоне выиграла Кубок Германии. В Бундеслиге команда идёт на третьем месте.

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