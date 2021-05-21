Дортмундская "Боруссия" представила новую домашнюю форму
Дортмундская "Боруссия" провела презентацию формы, в которой команда будет играть в домашних матчах следующего сезона.
Экипировка выполнена в традиционной для клуба жёлто-чёрной расцветке. На рукавах футболки из нового комплекта появятся тонкие полосы.
Технический спонсор немецкого клуба - компания Puma.
⚫️ Alles für unseren Moment!— POKALSIEGER 2021 (@BVB) May 21, 2021
Holt Euch das neue #BVB-Heimtrikot!
https://t.co/IeCIF9ycps
"Боруссия" в этом сезоне выиграла Кубок Германии. В Бундеслиге команда идёт на третьем месте.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20