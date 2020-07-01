Дортмундская "Боруссия" представила новую домашнюю форму на следующий сезон

Дортмундская "Боруссия" представила новую домашнюю форму на сезон-2020/21.



Комплект выполнен в традиционных жёлто-чёрных цветах клуба с узором из черных молний. Производством экипировки занимается компания Puma.



Форму в твиттере представили полузащитник Аксель Витсель и нападающий Эрлинг Холанд.

⚠️ HIGH VOLTAGE: BU⚡️⚡️ WITH BVB pic.twitter.com/fPZNyoTQvU — Borussia Dortmund (@BlackYellow) July 1, 2020

"Боруссия" закончила нынешний сезон на 2 месте в турнирной таблице. Чемпионом стала "Бавария".



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