Дортмундская "Боруссия" представила новую домашнюю форму на следующий сезон

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Дортмундская "Боруссия" представила новую домашнюю форму на следующий сезон

Дортмундская "Боруссия" представила новую домашнюю форму на сезон-2020/21.

Комплект выполнен в традиционных жёлто-чёрных цветах клуба с узором из черных молний. Производством экипировки занимается компания Puma.

Форму в твиттере представили полузащитник Аксель Витсель и нападающий Эрлинг Холанд.

"Боруссия" закончила нынешний сезон на 2 месте в турнирной таблице. Чемпионом стала "Бавария".

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3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 32 63
4 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 32 60
5 Боруссия Менхенгладбах Боруссия Менхенгладбах 32 59
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