Дортмундская "Боруссия" представила новую кубковую форму

Дортмундская "Боруссия" представила новый кубковый комплект формы на следующий сезон.

Дизайн выполнен с отсылкой к архитектуре и культуре Дортмунда. Футболка выполнена в насыщенно-желтом цвете с черным воротником на пуговицах и декорирована элементами в виде квадратных пикселей, представляющих собой букву "U", видимую на горизонте Дортмунда.

Техническим спонсором команды является Puma.

Напомним, сезон-2020/21 стартует в конце августа.

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