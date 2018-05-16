Дортмундская "Боруссия" приняла решение по Балотелли

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Дортмундская "Боруссия" приняла решение по Балотелли
Дортмундская "Боруссия" не собирается подписывать итальянского нападающего "Ниццы" Марио Балотелли, сообщает Bild.

По сведениям издания, руководство немецкого клуба приняло решение отказаться от варианта подписания контракта с итальянцем.

Напомним, что контракт 27-летнего Балотелли с "Ниццей" истекает летом и он станет свободным агентом.

Ранее сообщалось, что им интересуется ЦСКА.

Не пропустите: Еще один российский топ-клуб проявляет интерес к Балотелли. | http://soccernews.ru

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