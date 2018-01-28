Дортмундская "Боруссия" приобрела форварда "Барселоны"

Форвард "Барселоны" Серхио Гомес стал игроком дортмундской "Боруссии".

Как сообщает AS, "шмели" заплатили за 17-летнего футболиста 3 миллиона евро.

В текущем сезоне на счету Гомеса два матча за "Барселону Б" и три игры за молодежную команду каталонцев в Юношеской Лиге Чемпионов.

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