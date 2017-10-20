Дортмундская "Боруссия" продлила контракт с Бюрки

Дортмундская "Боруссия" на своём официальном сайте объявила о продлении контракта с вратарём Романом Бюрки.

Швейцарский страж ворот заключил с "шмелями" соглашение до 2021 года. Предыдущий договор истекал в 2019 году.

26-летний Бюрки выступает за "Боруссию" с 2015 года, сыграл 95 матчей и пропустил 94 гола.

Напомним, что также "Боруссия" хочет продлить Марко Ройса. | http://soccernews.ru