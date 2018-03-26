Дортмундская "Боруссия" продлила контракт с Цорком

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Дортмундская "Боруссия" продлила контракт с Цорком

Дортмундская "Боруссия" на своём официальном сайте объявила о продлении контракта со спортивным директором Михаэлем Цорком.

Стороны заключили соглашение до лета 2021 года.

Стоит отметить, что 55-летний Цорк находится в структуре "Боруссии" на протяжении 40 лет - сначала в качестве футболиста, а затем спортивного директора.

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