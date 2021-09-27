Дортмундская "Боруссия" продлила контракт с Хуммельсом

Фото инстаграм Матса Хуммельса

Генеральный директор дортмундской "Боруссии" Ханс-Йоахим Ватцке сообщил о заключении нового соглашения с центральным защитником Матсом Хуммельсом.

"В его контракте была опция продления. Но мы решили, что не может будущее нашего ведущего футболиста зависеть от количества сыгранных матчей. Мы убрали этот пункт. Хуммельс с нами до 2023 года", - приводит слова Ватцке Sport1.

32-летний Хуммельс выступает за "Боруссию" с 2008 года за исключением трёх сезонов в "Баварии" (2016-2019).

В активе звёздного немца 403 матча, в которых он забил 32 гола и сделал 21 ассист.

Не пропустите: "На глаза наворачиваются слезы": директор "Боруссии" высказался об игре Санчо за "Манчестер Юнайтед". | http://soccernews.ru