Дортмундская "Боруссия" продлила контракт с Хуммельсом
Фото инстаграм Матса Хуммельса
Генеральный директор дортмундской "Боруссии" Ханс-Йоахим Ватцке сообщил о заключении нового соглашения с центральным защитником Матсом Хуммельсом.
"В его контракте была опция продления. Но мы решили, что не может будущее нашего ведущего футболиста зависеть от количества сыгранных матчей. Мы убрали этот пункт. Хуммельс с нами до 2023 года", - приводит слова Ватцке Sport1.
32-летний Хуммельс выступает за "Боруссию" с 2008 года за исключением трёх сезонов в "Баварии" (2016-2019).
В активе звёздного немца 403 матча, в которых он забил 32 гола и сделал 21 ассист.
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|Команда
|М
|О
|1
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|32
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|32
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|РБ Лейпциг
|32
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|4
|Байер Леверкузен
|32
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|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
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|Хоффенхайм
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|8
|Фрайбург
|32
|45
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|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
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|Герта
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|12
|Унион Берлин
|32
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|32
|35
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|Аугсбург
|32
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|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
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|32
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