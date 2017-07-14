Дортмундская "Боруссия" продлила контракт с Кагавой



Японский полузащитник Синдзи Кагава подписал новый контракт с дортмундской "Боруссией", сообщает официальный сайт клуба.

Новое соглашение между футболистом и клубом будет действовать до лета 2020 года.

"Мы рады, что Синдзи остается в клубе. Он является одним из самых опытных наших игроков и крайне важен для команды", - сказал спортивный клуба Михаэль Цорк.

Фото: Кагава продолжит играть за "Боруссию".

28-летний Кагава выступает за "Боруссию" с 2010 по 2012 годы, а также с 2014 года, провел за клуб 185 матчей и забил 54 гола. Также играл за "Сересо Осаку" и "Манчестер Юнайтед". За сборную Японии сыграл 86 матчей и забил 28 мячей. Двукратный чемпион Германии, чемпион Англии, двукратный обладатель Кубка Германии, обладатель Суперкубка Англии, обладатель Кубка Азии. Ориентировочная стоимость игрока составляет 13 миллионов евро.

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