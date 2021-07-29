Дортмундская "Боруссия" продлила контракт с основным хавбеком
Фото: твиттер "Боруссии"/Автор неизвестен
Пресс-служба дортмундской "Боруссии" в официальном твиттере объявила о продлении контракта с полузащитником Махмудом Даудом.
Новое соглашение между футболистом и клубом будет действовать до лета 2023 года.
25-летний Дауд выступает за "Боруссию" Дортмунд с 2017 года. Всего он провел за клуб 101 матч, забил три гола и отдал девять результативных передач. Ранее играл за менхенгладбахскую "Боруссию". За сборную Германии провел 2 матча. Обладатель Кубка Германии, обладатель Суперкубка Германии.
Не пропустите: Дортмундская "Боруссия" купила форварда сборной Нидерландов. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
опрос
Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Лента новостей
-
"Севилья" назвала "Челси" новую цену на Кунде
-
Дортмундская "Боруссия" продлила контракт с основным хавбеком
-
Мхитарян и Пепе подрались в товарищеском матче (видео)
-
Сигурдссон близок к переходу в итальянский клуб
-
"Верона" близка к трансферу полузащитника "Манчестер Сити"
-
Агент Джикии рассказал о ситуации с новым контрактом игрока со "Спартаком"
-
Мбаппе рассказал о своей мечте
-
"Динамо" Киев показало форму на новый сезон (фото)
-
Эриксен сможет играть за "Интер", если пройдет тесты
-
Червиченко ярко высказался о возможном возвращении Кокорина в РПЛ
-
"Реал" продлил контракт с Карвахалем: назван срок соглашения
-
Канделаки высказалась о конфликте между Бузовой и Губерниевым
-
Футболист "Ювентуса" заразился коронавирусом
-
"Верона" перехватила трансферную цель "Аталанты"
-
Тарасов перейдет в российский клуб
-
"Фиорентина" сообщила "Сочи" стоимость Кокорина
-
Анчелотти все еще хочет видеть в "Реале" Ришарлисона
-
Сульшер очень доволен трансферной кампанией "Манчестер Юнайтед"
-
"Вест Хэм" подпишет голкипера ПСЖ
-
Аллегри лично уговаривает Пьянича вернуться в "Ювентус"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20