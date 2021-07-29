Дортмундская "Боруссия" продлила контракт с основным хавбеком

Фото: твиттер "Боруссии"/Автор неизвестен

Пресс-служба дортмундской "Боруссии" в официальном твиттере объявила о продлении контракта с полузащитником Махмудом Даудом.

Новое соглашение между футболистом и клубом будет действовать до лета 2023 года.

25-летний Дауд выступает за "Боруссию" Дортмунд с 2017 года. Всего он провел за клуб 101 матч, забил три гола и отдал девять результативных передач. Ранее играл за менхенгладбахскую "Боруссию". За сборную Германии провел 2 матча. Обладатель Кубка Германии, обладатель Суперкубка Германии.

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