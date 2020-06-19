Дортмундская "Боруссия" продлила контракт с основным вратарём

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Дортмундская "Боруссия" продлила контракт с основным вратарём

Дортмундская "Боруссия" объявила о продлении контракта с вратарём Романом Бюрки.

Новое соглашение между сторонами рассчитано до конца сезона 2022/23.

39-летний голкипер выступает за "шмелей" с 2015 года, сыграл 206 матчей и пропустил 240 голов.

Две недели назад сообщалось о желании "Челси" купить Бюрки текущим летом.

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Комментарии

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frolovalenapis

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