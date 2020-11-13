Дортмундская "Боруссия" продлила контракт с Рейной

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Дортмундская "Боруссия" продлила контракт с Рейной

Полузащитник Джованни Рейна заключил новый контракт с дортмундской "Боруссией".

По информации ESPN, футболист в день своего 18-летия продлил соглашение с "шмелями" до 2024 года.

Предыдущий договор между сторонами истекал по окончании нынешнего сезона.

Ожидается, что зарплата американского хавбека по новому контракту вырастет до 2,5 миллионов евро.

Рейна выступает за "Боруссию" с лета 2019 года, сыграл 30 матчей, забил 3 гола и сделал 7 ассистов.

Не пропустите: "Манчестер Юнайтед" интересуется защитником дортмундской "Боруссии". | http://soccernews.ru
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