Дортмундская "Боруссия" продлила контракт с тренером, с которым заняла 2 место в Бундеслиге

1 Теги боруссия дортмундлюсьен фавр

Дортмундская "Боруссия" продлила контракт с тренером, с которым заняла 2 место в Бундеслиге

Дортмундская "Боруссия" объявила о продлении контракта с главным тренером Люсьеном Фавром, сообщает официальный сайт твиттер клуба.

Новое соглашение между немецким клубом и швейцарским специалистом будет действовать до лета 2021 года.

В минувшем сезоне "Боруссия" под руководством 61-летнего Фавра финишировала на втором месте в чемпионате Германии, а также дошла до 1/8 финала Лиги Чемпионов.

Не пропустите: Томас Мюллер отклонил фантастическое предложение из Китая. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

Крош
Крош

Ну и отлично.

Ответить

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

"Спартак" предложил Глушакову досрочно расторгнуть контракт

"Спартак" предложил Глушакову досрочно расторгнуть контракт

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 34 78
2 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 34 76
3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 34 66
4 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 34 58
5 Боруссия Менхенгладбах Боруссия Менхенгладбах 34 55
6 Вольфсбург Вольфсбург 34 55
7 Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт 34 54
8 Вердер Бремен Вердер Бремен 34 53
9 Хоффенхайм Хоффенхайм 34 51
10 Фортуна Дюссельдорф Фортуна Дюссельдорф 34 44
11 Герта Герта 34 43
12 Майнц 05 Майнц 05 34 43
13 Фрайбург Фрайбург 34 36
14 Шальке Шальке 34 33
15 Аугсбург Аугсбург 34 32
16 Штутгарт Штутгарт 34 28
17 Ганновер 96 Ганновер 96 34 21
18 ФК Нюрнберг ФК Нюрнберг 34 19
Полная таблица

топ-5 тегов