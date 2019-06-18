Дортмундская "Боруссия" продлила контракт с тренером, с которым заняла 2 место в Бундеслиге
Дортмундская "Боруссия" объявила о продлении контракта с главным тренером Люсьеном Фавром, сообщает официальный сайт твиттер клуба.
Новое соглашение между немецким клубом и швейцарским специалистом будет действовать до лета 2021 года.
Unser Cheftrainer Lucien #Favre verlängert seinen Vertrag vorzeitig um ein Jahr. #Favre2021 pic.twitter.com/p4i4gR0ELk— Borussia Dortmund (@BVB) 18 июня 2019 г.
В минувшем сезоне "Боруссия" под руководством 61-летнего Фавра финишировала на втором месте в чемпионате Германии, а также дошла до 1/8 финала Лиги Чемпионов.
Не пропустите: Томас Мюллер отклонил фантастическое предложение из Китая. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
"Локомотив" объявил о переходе бразильского защитника
-
Родри решил покинуть "Атлетико". Им интересуются 4 топ-клуба
-
"Ювентус" больше не является традиционным итальянским клубом! И Маурицио Сарри - это лучшее решение на пост тренера
-
"Манчестер Сити" активировал опцию выкупа Родри
-
СМИ: Чалов близок к переходу в "Севилью"
Лента новостей
-
Глушаков близок к переходу в клуб РПЛ
-
"Спартак" предложил Глушакову досрочно расторгнуть контракт
-
"Локомотив" объявил о переходе бразильского защитника
-
Родри решил покинуть "Атлетико". Им интересуются 4 топ-клуба
-
В Кремле прокомментировали задержание Платини
-
1
Дортмундская "Боруссия" продлила контракт с тренером, с которым заняла 2 место в Бундеслиге
-
1
Булыкин: "Решил попробовать себя в политике, мое это или нет"
-
"Реал" представил новичка Родриго на "Сантьяго Бернабеу"
-
Адвокат Мамаева прокомментировал возможный разрыв контракта форварда с "Краснодаром"
-
Французская полиция назвала причину задержания Платини
-
Балотелли может вернуться в Италию
-
Китайский клуб предложил 15 миллионов долларов в год Бенитесу
-
1
"Арсенал" продлил контракт с Беляевым, которым интересовались "Спартак" и "Локомотив"
-
Рабьо выбрал новый клуб
-
Официально: Афеллай вернулся в ПСВ
-
"Ювентус" больше не является традиционным итальянским клубом! И Маурицио Сарри - это лучшее решение на пост тренера
-
"Манчестер Сити" активировал опцию выкупа Родри
-
Семак не считает себя идеальным тренером
-
Рэшфорд ответил "Манчестер Юнайтед" на предложение продлить контракт
-
1
СМИ: Чалов близок к переходу в "Севилью"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|34
|78
|2
|Боруссия Дортмунд
|34
|76
|3
|РБ Лейпциг
|34
|66
|4
|Байер Леверкузен
|34
|58
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|34
|55
|6
|Вольфсбург
|34
|55
|7
|Айнтрахт Франкфурт
|34
|54
|8
|Вердер Бремен
|34
|53
|9
|Хоффенхайм
|34
|51
|10
|Фортуна Дюссельдорф
|34
|44
|11
|Герта
|34
|43
|12
|Майнц 05
|34
|43
|13
|Фрайбург
|34
|36
|14
|Шальке
|34
|33
|15
|Аугсбург
|34
|32
|16
|Штутгарт
|34
|28
|17
|Ганновер 96
|34
|21
|18
|ФК Нюрнберг
|34
|19