Дортмундская "Боруссия" продлила контракт с тренером, с которым заняла 2 место в Бундеслиге

Дортмундская "Боруссия" объявила о продлении контракта с главным тренером Люсьеном Фавром, сообщает официальный сайт твиттер клуба.

Новое соглашение между немецким клубом и швейцарским специалистом будет действовать до лета 2021 года.

В минувшем сезоне "Боруссия" под руководством 61-летнего Фавра финишировала на втором месте в чемпионате Германии, а также дошла до 1/8 финала Лиги Чемпионов.

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