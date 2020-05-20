Дортмундская "Боруссия" продлила контракт с ветераном клуба

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Дортмундская "Боруссия" продлила контракт с ветераном клуба

Дортмундская "Боруссия" на официальном сайте объявила о продлении контракта с ветераном клуба защитником Лукашем Пищеком.

Новое соглашение между немецким клубом и футболистом будет действовать до лета 2021 года. Через год поляк планирует завершить карьеру.

34-летний Пищек выступает за "Боруссию" с 2010 года. Всего за дортмундский клуб он провел 355 матчей во всех турнирах, забил 18 голов и отдал 64 результативные передачи. Ранее играл за "Герту" и "Заглембе". Двукратный чемпион Германии, чемпион Польши, двукратный обладатель Кубка Германии, двукратный обладатель Суперкубка Германии, финалист Лиги чемпионов. За сборную Польши сыграл 66 матчей и забил три мяча.

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