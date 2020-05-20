Дортмундская "Боруссия" продлила контракт с ветераном клуба
Дортмундская "Боруссия" на официальном сайте объявила о продлении контракта с ветераном клуба защитником Лукашем Пищеком.
Новое соглашение между немецким клубом и футболистом будет действовать до лета 2021 года. Через год поляк планирует завершить карьеру.
34-летний Пищек выступает за "Боруссию" с 2010 года. Всего за дортмундский клуб он провел 355 матчей во всех турнирах, забил 18 голов и отдал 64 результативные передачи. Ранее играл за "Герту" и "Заглембе". Двукратный чемпион Германии, чемпион Польши, двукратный обладатель Кубка Германии, двукратный обладатель Суперкубка Германии, финалист Лиги чемпионов. За сборную Польши сыграл 66 матчей и забил три мяча.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|26
|58
|2
|Боруссия Дортмунд
|26
|54
|3
|Боруссия Менхенгладбах
|26
|52
|4
|РБ Лейпциг
|26
|51
|5
|Байер Леверкузен
|26
|50
|6
|Вольфсбург
|26
|39
|7
|Фрайбург
|26
|37
|8
|Шальке
|26
|37
|9
|Хоффенхайм
|26
|35
|10
|Кельн
|26
|33
|11
|Герта
|26
|31
|12
|Унион Берлин
|26
|30
|13
|Айнтрахт Франкфурт
|25
|28
|14
|Аугсбург
|26
|27
|15
|Майнц 05
|26
|27
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|26
|23
|17
|Вердер Бремен
|25
|18
|18
|Падерборн
|26
|17