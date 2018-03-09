Дортмундская "Боруссия" продлила соглашение с Ройсом

Хавбек дортмундской "Боруссии" Марко Ройс продлил соглашение с клубом.

Как сообщает официальный сайт "шмелей", 28-летний футболист заключил с клубом контракт до лета 2023 года.

Напомним, что Ройс играет за "Боруссию" с 2012 года. В текущем сезоне он провел 7 матчей и забил 3 гола.

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