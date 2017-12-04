Дортмундская "Боруссия" продолжает верить в Боша

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Дортмундская "Боруссия" продолжает верить в Боша

Руководство дортмундской "Боруссии" продолжает верить в главного тренера команды Петера Боша.

Как сообщает Bild, эту информацию подтвердили генеральный директор "шмелей" Ханс-Йоахим Ватцке и спортивный директор Михаэль Цорк.

Однако, как утверждает немецкое издание, если до зимнего перерыва ситуация не изменится, то начнутся поиски нового наставника. 

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