Дортмундская "Боруссия" продолжает верить в Боша
Руководство дортмундской "Боруссии" продолжает верить в главного тренера команды Петера Боша.
Как сообщает Bild, эту информацию подтвердили генеральный директор "шмелей" Ханс-Йоахим Ватцке и спортивный директор Михаэль Цорк.
Однако, как утверждает немецкое издание, если до зимнего перерыва ситуация не изменится, то начнутся поиски нового наставника.
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|Команда
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|Хоффенхайм
|14
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|Боруссия Дортмунд
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|Аугсбург
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|Ганновер 96
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|Гамбург
|14
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|Вердер Бремен
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