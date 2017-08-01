Дортмундская "Боруссия" проиграла "Аталанте" в товарищеском матче

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Дортмундская "Боруссия" проиграла "Аталанте" в товарищеском матче

В товарищеском матче Дортмундская "Боруссия" уступила "Аталанте". Единственный мяч на счету Йосипа Иличича.

"Боруссия" (Дортмунд, Германия) - "Аталанта" (Италия) - 0:1 (0:0)
Гол: Иличич, 71 - 0:1

"Боруссия": Бюрки (Рейманн, 46), Бесте, Суботич, Топрак, Дауд, Гётце (Загаду, 63), Пасслак, Филипп, Пулишич, Роде, Исак  

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2 РБ Лейпциг 34 67
3 Боруссия Дортмунд 34 64
4 Хоффенхайм 34 62
5 Кельн 34 49
6 Герта 34 49
7 Фрайбург 34 48
8 Вердер Бремен 34 45
9 Боруссия Менхенгладбах 34 45
10 Шальке 34 43
11 Айнтрахт Франкфурт 34 42
12 Байер Леверкузен 34 41
13 Аугсбург 34 38
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