Дортмундская "Боруссия" проиграла "Аугсбургу" и другие результаты 2-го тура Бундеслиги

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Дортмундская "Боруссия" проиграла "Аугсбургу" и другие результаты 2-го тура Бундеслиги

Завершились пять субботних матчей 2-го тура немецкой Бундеслиги.

Выделим сенсационное поражение дортмундской "Боруссии" от "Аугсбурга", а также ничью в поединке "Байера" и "РБ Лейпциг".

"Арминия" – "Кёльн" - 1:0

Гол: 1:0 – 78 Эдмундссон.

"Арминия": Ортега, Пипер, ван дер Хорн, Лукоки, Брюннер, Хартель (Кунце, 88), Доан (Шипплок, 73), Притль, Суку, Клос, Кордова (Эдмундссон, 68).

"Кёльн": Хорн, Хорн, Чихос, Борнаув, Эхизибуэ, Хектор (Дрекслер, 46), Тильманн (Лимниос, 62), Схири, Дуда (Озджан, 75), Реджбечай (Соренсен, 87), Андерссон (Арокодаре, 76).
 

"Аугсбург" – "Боруссия Д" - 2:0

Голы: 1:0 – 40 Удуохай, 2:0 – 54 Калиджури.

"Аугсбург": Гикевич, Удуохай, Гауэлеу, Яго, Фрамбергер, Калиджури, Хедира (Оксфорд, 63), Груэсо (Штробль, 90), Хан (Сухи, 90), Нидерлехнер (Финнбогасон, 62), Грегорич (Йенсен, 57).

"Боруссия Д": Бюрки, Менье (Рейньер, 69), Аканджи, Хуммельс, Геррейру (Брандт, 60), Витсель (Дауд, 83), Джан, Рейна, Беллингем (Ройс, 60), Санчо, Холанд.
 

"Майнц" – "Штутгарт" - 1:4

Голы: 1:0 – 13 Квайсон, 1:1 – 45 Вамангитука, 1:2 – 61 Дидави, 1:3 – 80 Климович, 1:4 – 86 Калайджич.

"Майнц": Центнер, Сен-Жюст, Ниакате, Бросински (Буркардт, 82), Баку, Латца, Баррейро (Озтуналы, 69), Боэтиюс (Хак, 82), Квайсон, Матета (Небель, 86), Онисиво.

"Штутгарт": Кобель, Соса, Кемпф, Штенцель, Антон, Эндо, Дидави (Кулибали, 82), Мангаля (Клемент, 87), Кастро (Климович, 74), Вамангитука (Массимо, 83), Калайджич (Аль-Гаддиуи, 87).

Удаления: Ниакате (77), Штенцель (90).
 

"Байер" – "РБ Лейпциг" - 1:1

Голы: 0:1 – 14 Форсберг, 1:1 – 20 Демирбай.

"Байер": Градецки, Тапсоба, Бендер (Та, 58), Бендер (Драгович, 90), Синкгравен, Демирбай (Амири, 78), Арангис, Диаби, Виртц, Бельараби (Бэйли, 78), Шик.

"РБ Лейпциг": Гулачи, Упамекано, Клостерманн, Мукиеле, Анхелиньо, Адамс, Кампль (Хван Хи Чхан, 46), Ольмо (Хенрихс, 87), Айдара, Форсберг (Нкунку, 66), Поульсен (Серлот, 27).
 

"Боруссия М" – "Унион" - 1:1

Голы: 1:0 – 56 Тюрам, 1:1 – 79 Шлоттербек.

"Боруссия М": Зоммер, Бенсебайни, Эльведи, Гинтер, Лайнер, Крамер, Нойхаус (Херрманн, 85), Штиндль, Хофманн, Тюрам (Вендт, 70), Плеа (Вольф, 75).

"Унион": Люте, Кнохе, Триммель (Рюэрсон, 73), Ленц, Шлоттербек, Беккер (Ингвартсен, 57), Андрих, Бюльтер (Тойхерт, 73), Премель (Грисбек, 88), Фридрих, Авонийи (Крузе, 58).

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2 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 32 66
3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 32 63
4 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 32 60
5 Боруссия Менхенгладбах Боруссия Менхенгладбах 32 59
6 Вольфсбург Вольфсбург 32 46
7 Хоффенхайм Хоффенхайм 32 46
8 Фрайбург Фрайбург 32 45
9 Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт 32 41
10 Шальке Шальке 32 39
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