Дортмундская "Боруссия" проиграла четыре из последних шести домашних матчей в еврокубках

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Дортмундская "Боруссия" проиграла четыре из последних шести домашних матчей в еврокубках

В первом матче 1/8 финала Лиги Европы дортмундская "Боруссия" на своём поле уступила "Ред Булл Зальцбург" со счётом 1:2.

Таким образом, как сообщает Opta, "шмели" проиграли четыре из последних шести домашних матчей в еврокубках.

В период с апреля по декабрь 2017 года "Боруссия" также терпела поражения в родных стенах в поединках Лиги Чемпионов против "Монако" (2:3), мадридского "Реала" (1:3) и "Тоттенхэма" (1:2). | http://soccernews.ru

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2 Шальке 26 46
3 Боруссия Дортмунд 25 42
4 Айнтрахт Франкфурт 25 42
5 Байер Леверкузен 25 41
6 РБ Лейпциг 25 39
7 Хоффенхайм 25 35
8 Боруссия Менхенгладбах 25 35
9 Штутгарт 25 33
10 Аугсбург 25 32
11 Ганновер 96 25 32
12 Герта 25 31
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