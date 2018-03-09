Дортмундская "Боруссия" проиграла четыре из последних шести домашних матчей в еврокубках

В первом матче 1/8 финала Лиги Европы дортмундская "Боруссия" на своём поле уступила "Ред Булл Зальцбург" со счётом 1:2.

Таким образом, как сообщает Opta, "шмели" проиграли четыре из последних шести домашних матчей в еврокубках.

В период с апреля по декабрь 2017 года "Боруссия" также терпела поражения в родных стенах в поединках Лиги Чемпионов против "Монако" (2:3), мадридского "Реала" (1:3) и "Тоттенхэма" (1:2). | http://soccernews.ru