Дортмундская "Боруссия" проиграла "Фрайбургу", "РБ Лейпциг" и "Байер" разгромили своих соперников
Представляем результаты матчей 20-го тура немецкой Бундеслиги.
"Фрайбург" - "Боруссия" Д 2:1
Голы: Чжон Ву Ен, 49 - 1:0, Шмид, 52 - 2:0, Мукоко, 76 - 2:1
"Фрайбург": Мюллер, Линхарт, Шлоттербек, Гюнтер, Хефлер, Грифо, Сантамария, Шмид, Чжон Ву Ен, Хелер, Демирович.
"Боруссия" Д: Хитц, Хуммельс, Аканджи, Геррейру, Дилэйни, Брандт (Беллингем, 46), Санчо, Рейна, Джан, Ройс, Холанд.
"Шальке" - "РБ Лейпциг" 0:3
Гол: Мукиеле, 45 - 0:1, Забитцер, 73 - 0:2, Орбан, 87 - 0:3
"Шальке": Фэрманн, Виллиам, Мустафи, Настасич, Колашинац, Стамбули, Маскарель (Тиав, 59), Шопф (Раман, 59), Харит, Ут (Бужеляб, 39), Хопп.
"РБ Лейпциг": Гулачи, Орбан, Упамекано, Мукиеле, Анхелиньо, Адамс, Кампль, Забитцер, Нкунку, Ольмо, Серлот.
"Байер" - "Штутгарт" 5:2
Голы: Демирбай, 18 - 1:0, Демирбай, 31 - 2:0, Калайджич, 50 - 2:1, Бэйли, 56 - 3:1, Виртц, 68 - 4:1, Калайджич, 77 - 4:2, Грэй, 84 - 5:2
"Байер": Градецки, Фосу-Менса (Драгович, ), Та, Тапсоба, Синкгравен, Арангис, Демирбай, Виртц, Шик, Бэйли, Диаби.
"Штутгарт": Кобель, Кемпф (Ахамада, 46), Антон, Мавропанос, Массимо (Томми, 46), Эндо, Мангаля, Ферстер, Климович (Клемент, ), Гонсалес (Калайджич, 22), Вамангитука.
"Аугсбург" - "Вольфсбург" 0:2
Голы: Вегорст, 38 - 0:1, Баку, 59 - 0:2
"Аугсбург": Гикевич, Гумны, Гауэлеу, Удуохай, Педерсен, Калиджури, Хан, Груэсо, Штробль, Бенеш, Нидерлехнер.
"Вольфсбург": Кастельс, Мбабу, Брукс, Лакруа, Пауло Отавио, Арнольд, Штеффен, Герхардт, Шлагер, Баку, Вегорст.
"Майнц" - "Унион Берлин" 1:0
Гол: Ниакате (пен), 22 - 1:0
"Майнц": Центнер, да Кошта, Белль, Ниакате, Сен-Жюст, Мвене, Латца, Кор, Баррейро, Салаи, Онисиво.
"Унион Берлин": Люте, Триммель, Кнохе, Фридрих, Шлоттербек, Гиссельманн, Гентнер, Андрих, Ингвартсен, Авонийи, Тойхерт.
Удаление: Шлоттербек (55).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20