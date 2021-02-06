Дортмундская "Боруссия" проиграла "Фрайбургу", "РБ Лейпциг" и "Байер" разгромили своих соперников

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Дортмундская "Боруссия" проиграла "Фрайбургу", "РБ Лейпциг" и "Байер" разгромили своих соперников

Представляем результаты матчей 20-го тура немецкой Бундеслиги.

"Фрайбург" - "Боруссия" Д 2:1

Голы: Чжон Ву Ен, 49 - 1:0, Шмид, 52 - 2:0, Мукоко, 76 - 2:1

"Фрайбург": Мюллер, Линхарт, Шлоттербек, Гюнтер, Хефлер, Грифо, Сантамария, Шмид, Чжон Ву Ен, Хелер, Демирович.

"Боруссия" Д: Хитц, Хуммельс, Аканджи, Геррейру, Дилэйни, Брандт (Беллингем, 46), Санчо, Рейна, Джан, Ройс, Холанд.


"Шальке" - "РБ Лейпциг" 0:3

Гол: Мукиеле, 45 - 0:1, Забитцер, 73 - 0:2, Орбан, 87 - 0:3  

"Шальке": Фэрманн, Виллиам, Мустафи, Настасич, Колашинац, Стамбули, Маскарель (Тиав, 59), Шопф (Раман, 59), Харит, Ут (Бужеляб, 39), Хопп.

"РБ Лейпциг": Гулачи, Орбан, Упамекано, Мукиеле, Анхелиньо, Адамс, Кампль, Забитцер, Нкунку, Ольмо, Серлот.


"Байер" - "Штутгарт" 5:2

Голы: Демирбай, 18 - 1:0, Демирбай, 31 - 2:0, Калайджич, 50 - 2:1, Бэйли, 56 - 3:1, Виртц, 68 - 4:1, Калайджич, 77 - 4:2, Грэй, 84 - 5:2

"Байер": Градецки, Фосу-Менса (Драгович, ), Та, Тапсоба, Синкгравен, Арангис, Демирбай, Виртц, Шик, Бэйли, Диаби.

"Штутгарт": Кобель, Кемпф (Ахамада, 46), Антон, Мавропанос, Массимо (Томми, 46), Эндо, Мангаля, Ферстер, Климович (Клемент, ), Гонсалес (Калайджич, 22), Вамангитука.


"Аугсбург" - "Вольфсбург" 0:2

Голы: Вегорст, 38 - 0:1, Баку, 59 - 0:2

"Аугсбург": Гикевич, Гумны, Гауэлеу, Удуохай, Педерсен, Калиджури, Хан, Груэсо, Штробль, Бенеш, Нидерлехнер.

"Вольфсбург": Кастельс, Мбабу, Брукс, Лакруа, Пауло Отавио, Арнольд, Штеффен, Герхардт, Шлагер, Баку, Вегорст.  


"Майнц" - "Унион Берлин" 1:0

Гол: Ниакате (пен), 22 - 1:0

"Майнц": Центнер, да Кошта, Белль, Ниакате, Сен-Жюст, Мвене, Латца, Кор, Баррейро, Салаи, Онисиво.

"Унион Берлин": Люте, Триммель, Кнохе, Фридрих, Шлоттербек, Гиссельманн, Гентнер, Андрих, Ингвартсен, Авонийи, Тойхерт.

Удаление: Шлоттербек (55).

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 32 76
2 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 32 66
3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 32 63
4 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 32 60
5 Боруссия Менхенгладбах Боруссия Менхенгладбах 32 59
6 Вольфсбург Вольфсбург 32 46
7 Хоффенхайм Хоффенхайм 32 46
8 Фрайбург Фрайбург 32 45
9 Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт 32 41
10 Шальке Шальке 32 39
11 Герта Герта 32 38
12 Унион Берлин Унион Берлин 32 38
13 Кельн Кельн 32 35
14 Аугсбург Аугсбург 32 35
15 Майнц 05 Майнц 05 32 34
16 Фортуна Дюссельдорф Фортуна Дюссельдорф 32 29
17 Вердер Бремен Вердер Бремен 32 28
18 Падерборн Падерборн 32 20
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