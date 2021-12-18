Дортмундская "Боруссия" проиграла "Герте" в Бундеслиге

Фото: инстаграм "Герты"/Автор неизвестен

В матче 17-го тура чемпионата Германии берлинская "Герта" на своем поле обыграла дортмундскую "Боруссию" со счетом 3:2.

Победу хозяевам принесли дубль Марко Рихтера и гол Исхака Бельфодиля. В составе гостей отличились Юлиан Брандт и Штеффен Тиггес.

"Герта", набрав 21 очко, вышла на 11-е место в турнирной таблице Бундеслиги. "Боруссия" с 34 очками осталась на второй позиции.

"Герта" – "Боруссия" Д - 3:2 (0:1)

Голы: Брандт, 31 - 0:1, Бельфодиль, 51 - 1:1, Рихтер, 57 - 2:1, Рихтер, 69 - 3:1, Тиггес, 83 - 3:2

"Герта": Шволов, Пекарик (Зефейк, 55), Штарк, Торунарига, Миттельштедт, Дарида (Тузар, 72), Аскасибар, Эккеленкамп (Зельке, 87), Бельфодиль (Платтенхардт, 87), Маолида, Рихтер (Гехтер, 72).

"Боруссия": Хитц, Менье (Вольф, 72), Витцель (Загаду, 72), Понграчич, Шульц (Геррейру, 72), Джан, Брандт (Тиггес, 81), Дауд, Ройс (Азар, 58), Мален, Холанд.

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