Дортмундская "Боруссия" проиграла "Герте" в Бундеслиге
Фото: инстаграм "Герты"/Автор неизвестен
В матче 17-го тура чемпионата Германии берлинская "Герта" на своем поле обыграла дортмундскую "Боруссию" со счетом 3:2.
Победу хозяевам принесли дубль Марко Рихтера и гол Исхака Бельфодиля. В составе гостей отличились Юлиан Брандт и Штеффен Тиггес.
"Герта", набрав 21 очко, вышла на 11-е место в турнирной таблице Бундеслиги. "Боруссия" с 34 очками осталась на второй позиции.
"Герта" – "Боруссия" Д - 3:2 (0:1)
Голы: Брандт, 31 - 0:1, Бельфодиль, 51 - 1:1, Рихтер, 57 - 2:1, Рихтер, 69 - 3:1, Тиггес, 83 - 3:2
"Герта": Шволов, Пекарик (Зефейк, 55), Штарк, Торунарига, Миттельштедт, Дарида (Тузар, 72), Аскасибар, Эккеленкамп (Зельке, 87), Бельфодиль (Платтенхардт, 87), Маолида, Рихтер (Гехтер, 72).
"Боруссия": Хитц, Менье (Вольф, 72), Витцель (Загаду, 72), Понграчич, Шульц (Геррейру, 72), Джан, Брандт (Тиггес, 81), Дауд, Ройс (Азар, 58), Мален, Холанд.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20