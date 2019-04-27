Дортмундская "Боруссия" проиграла "Шальке" и другие результаты 31-го тура Бундеслиги

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Дортмундская "Боруссия" проиграла "Шальке" и другие результаты 31-го тура Бундеслиги

Представляем результаты 31-го тура немецкой Бундеслиги.

"Боруссия" Д - "Шальке" 2:4

Голы: Гетце, 14 - 1:0, Калиджури (пен), 18 - 1:1, Сане, 28 - 1:2, Калиджури, 62 - 1:3, Витцель, 85 - 2:3, Эмболо, 86 - 2:4

"Боруссия" Д: Бюрки, Геррейру (Пулишич, 78), Аканджи, Диалло, Гетце (Бруун Ларсен, 83), Санчо, Вольф, Витцель, Ройс, Дилэйни (Пако Алькасер, 56), Вайгль.

"Шальке": Нюбель, Настасич, Сане, Стамбули, Калиджури (Руди, 67), Очипка, Маскарель, Маккенни (Брума, 77), Сердар, Эмболо (Матондо, 87), Бургшталлер.

Предупреждения: Калиджури (34), Сердар (36), Эмболо (45), Маккенни (72), Маскарель (89), Руди (89).

Удаления: Ройс (60), Вольф (65).


"Ганновер" - "Майнц" 1:0

Гол: Вайдандт, 66 - 1:0

"Ганновер": Эссер, Антон, Тревизан, Остжолек, Швеглер, Мюллер (Приб, 46), Майна (Зорг, 77), Харагути, Бакалож, Жонатас (Уолас, 84), Вайдандт.

"Майнц": Мюллер, Донати (Бунгерт, 88), Ниакате, Хак, Аарон Мартин, Боэтиюс (Озтуналы, 71), Гбамен, Квайсон (Уджа, 79), Максим, Онисиво, Матета.


"РБ Лейпциг" - "Фрайбург" 2:1

Голы: Вернер, 19 - 1:0, Грифо, 66 - 1:1, Форсберг (пен), 78 - 2:1  

"РБ Лейпциг": Гулачи, Конате, Мукиеле (Клостерманн, 75), Орбан, Хальстенберг, Забитцер, Лаймер, Кампль, Айдара (Форсберг, 71), Поульсен, Вернер (Ильзанкер, 84).

"Фрайбург": Шволов, Гюнтер, Хайнц, Шлоттербек, Шлоттербек, Абраши (Гондорф, 58), Франтц (Штенцель, 80), Грифо, Хефлер, Хаберер, Хелер (Нидерлехнер, 87).


"Фортуна" - "Вердер" 4:1

Голы: Раман, 1 - 1:0, Караман, 22 - 2:0, Крузе (пен), 28 - 2:1, Хеннингс, 56 - 3:1, Зуттнер, 73 - 4:1

"Фортуна": Рензинг, Хоффманн, Айхан, Зуттнер, Бодзек, Лукебакио (Гиссельманн, 71), Циммерманн, Караман, Штегер, Раман (Баркок, 36; Ковнацки, 52), Хеннингс.

"Вердер": Павленка, Гебре Селассие, Аугустинссон (Харник, 80), Мойсандер, Лангкамп, Шахин, Эггештайн, Классен (Мевальд, 59), Рашица, Эггештайн (Осако, 46), Крузе.


"Айнтрахт" - "Герта" 0:0

"Айнтрахт": Трапп, да Кошта, Абраам, Хинтереггер, Хасебе, Костич, Роде (Виллемс, 62), Фернандес (Торро, 46), де Гузман (Гонсалу Пасиенсия, 77), Ребич, Йович.

"Герта": Ярстейн, Миттельштедт, Платтенхардт, Рекик, Клюнтер, Шелбред, Лазаро (Дилросун, 70), Дуда (Лекки, 79), Лустенбергер, Калу, Ибишевич (Зельке, 64).

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 30 70
2 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 30 69
3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 30 61
4 Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт 30 53
5 Боруссия Менхенгладбах Боруссия Менхенгладбах 30 51
6 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 31 51
7 Хоффенхайм Хоффенхайм 30 50
8 Вердер Бремен Вердер Бремен 30 46
9 Вольфсбург Вольфсбург 30 46
10 Фортуна Дюссельдорф Фортуна Дюссельдорф 30 37
11 Герта Герта 30 36
12 Майнц 05 Майнц 05 30 36
13 Фрайбург Фрайбург 30 32
14 Аугсбург Аугсбург 31 31
15 Шальке Шальке 30 27
16 Штутгарт Штутгарт 30 21
17 ФК Нюрнберг ФК Нюрнберг 30 18
18 Ганновер 96 Ганновер 96 30 15
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