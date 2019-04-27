Дортмундская "Боруссия" проиграла "Шальке" и другие результаты 31-го тура Бундеслиги
Представляем результаты 31-го тура немецкой Бундеслиги.
"Боруссия" Д - "Шальке" 2:4
Голы: Гетце, 14 - 1:0, Калиджури (пен), 18 - 1:1, Сане, 28 - 1:2, Калиджури, 62 - 1:3, Витцель, 85 - 2:3, Эмболо, 86 - 2:4
"Боруссия" Д: Бюрки, Геррейру (Пулишич, 78), Аканджи, Диалло, Гетце (Бруун Ларсен, 83), Санчо, Вольф, Витцель, Ройс, Дилэйни (Пако Алькасер, 56), Вайгль.
"Шальке": Нюбель, Настасич, Сане, Стамбули, Калиджури (Руди, 67), Очипка, Маскарель, Маккенни (Брума, 77), Сердар, Эмболо (Матондо, 87), Бургшталлер.
Предупреждения: Калиджури (34), Сердар (36), Эмболо (45), Маккенни (72), Маскарель (89), Руди (89).
Удаления: Ройс (60), Вольф (65).
"Ганновер" - "Майнц" 1:0
Гол: Вайдандт, 66 - 1:0
"Ганновер": Эссер, Антон, Тревизан, Остжолек, Швеглер, Мюллер (Приб, 46), Майна (Зорг, 77), Харагути, Бакалож, Жонатас (Уолас, 84), Вайдандт.
"Майнц": Мюллер, Донати (Бунгерт, 88), Ниакате, Хак, Аарон Мартин, Боэтиюс (Озтуналы, 71), Гбамен, Квайсон (Уджа, 79), Максим, Онисиво, Матета.
"РБ Лейпциг" - "Фрайбург" 2:1
Голы: Вернер, 19 - 1:0, Грифо, 66 - 1:1, Форсберг (пен), 78 - 2:1
"РБ Лейпциг": Гулачи, Конате, Мукиеле (Клостерманн, 75), Орбан, Хальстенберг, Забитцер, Лаймер, Кампль, Айдара (Форсберг, 71), Поульсен, Вернер (Ильзанкер, 84).
"Фрайбург": Шволов, Гюнтер, Хайнц, Шлоттербек, Шлоттербек, Абраши (Гондорф, 58), Франтц (Штенцель, 80), Грифо, Хефлер, Хаберер, Хелер (Нидерлехнер, 87).
"Фортуна" - "Вердер" 4:1
Голы: Раман, 1 - 1:0, Караман, 22 - 2:0, Крузе (пен), 28 - 2:1, Хеннингс, 56 - 3:1, Зуттнер, 73 - 4:1
"Фортуна": Рензинг, Хоффманн, Айхан, Зуттнер, Бодзек, Лукебакио (Гиссельманн, 71), Циммерманн, Караман, Штегер, Раман (Баркок, 36; Ковнацки, 52), Хеннингс.
"Вердер": Павленка, Гебре Селассие, Аугустинссон (Харник, 80), Мойсандер, Лангкамп, Шахин, Эггештайн, Классен (Мевальд, 59), Рашица, Эггештайн (Осако, 46), Крузе.
"Айнтрахт" - "Герта" 0:0
"Айнтрахт": Трапп, да Кошта, Абраам, Хинтереггер, Хасебе, Костич, Роде (Виллемс, 62), Фернандес (Торро, 46), де Гузман (Гонсалу Пасиенсия, 77), Ребич, Йович.
"Герта": Ярстейн, Миттельштедт, Платтенхардт, Рекик, Клюнтер, Шелбред, Лазаро (Дилросун, 70), Дуда (Лекки, 79), Лустенбергер, Калу, Ибишевич (Зельке, 64).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|30
|70
|2
|Боруссия Дортмунд
|30
|69
|3
|РБ Лейпциг
|30
|61
|4
|Айнтрахт Франкфурт
|30
|53
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|30
|51
|6
|Байер Леверкузен
|31
|51
|7
|Хоффенхайм
|30
|50
|8
|Вердер Бремен
|30
|46
|9
|Вольфсбург
|30
|46
|10
|Фортуна Дюссельдорф
|30
|37
|11
|Герта
|30
|36
|12
|Майнц 05
|30
|36
|13
|Фрайбург
|30
|32
|14
|Аугсбург
|31
|31
|15
|Шальке
|30
|27
|16
|Штутгарт
|30
|21
|17
|ФК Нюрнберг
|30
|18
|18
|Ганновер 96
|30
|15