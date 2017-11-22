Дортмундская "Боруссия" проиграла "Тоттенхэму"

В матче пятого тура группового этапа Лиги Чемпионов "Тоттенхэм" в гостях был сильнее дортмундской "Боруссии". В первом тайме счет открыл Пьер-Эмерик Обамеянг, но во второй половине голы Харри Кейна и Сон Хын Мина принесли победу англичанам.

"Боруссия" Дортмунд – "Тоттенхэм" - 1:2 (1:0)

Голы: Обамеянг, 31 - 1:0, Кейн, 49 - 1:1, Сон Хын Мин, 76 - 1:2

"Боруссия": Бюрки, Загаду (Топрак, 78), Бартра, Шмельцер, Геррейру, Кагава (Кастро, 66), Вайгль, Ярмоленко, Гетце, Толян, Обамеянг.

"Тоттенхэм": Льорис, Санчес, Роуз, Орье, Вертонген, Алли (Дембеле, 81), Уинкс, Дайер, Эриксен (Сиссоко, 85), Сон Хын Мин, Кейн (Льоренте, 86).

Положение команд: Тоттенхэм - 13, Реал - 10, Боруссия, АПОЭЛ - 2.

Не пропустите: Погром в Никосии: "Реал" уничтожил АПОЭЛ. | http://soccernews.ru