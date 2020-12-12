Дортмундская "Боруссия" проиграла третий подряд домашний матч

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Дортмундская "Боруссия" проиграла третий подряд домашний матч

Дортмундская "Боруссия" в матче 11-го тура чемпионата Германии проиграла "Штутгарту" со счетом 1:5, потерпев третье домашнее поражение подряд.

Кроме того "Боруссия" впервые за последние 11 лет пропустила дома пять голов. В 2009 году "шмели" на своем поле проиграли "Баварии" также со счетом 1:5.

После 11 туров "Боруссия" занимает пятое место в турнирной таблице Бундеслиги, набрав 19 очков. От лидирующих "Баварии" и "РБ Лейпциг" дортмундцы отстают на пять очков.

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4 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 32 60
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