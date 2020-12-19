Дортмундская "Боруссия" проиграла "Униону"
В стартовом матче 13-го тура немецкой Бундеслиги дортмундская "Боруссия" уступила "Униону".
Благодаря победе "Унион" вышел на пятое место, "шмели" по-прежнему четвертые.
"Унион Берлин" - "Боруссия" Д 2:1
Голы: Авонийи, 57 - 1:0, Мукоко, 60 - 1:1, Фридрих, 78 - 2:1
"Унион Берлин": Люте, Триммель (Рюэрсон, 72), Кнохе, Фридрих, Ленц, Грисбек, Премель, Беккер, Авонийи (Гогия, 86), Тойхерт (Гиссельманн, 85), Бюльтер (Эндо, 66).
"Боруссия" Д: Бюрки, Хуммельс, Аканджи (Шульц, 85), Геррейру, Витцель, Джан (Беллингем, 80), Санчо, Рейна, Менье (Морей, 80), Ройс (Брандт, 72), Мукоко.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20