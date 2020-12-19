Дортмундская "Боруссия" проиграла "Униону"

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Дортмундская "Боруссия" проиграла "Униону"

В стартовом матче 13-го тура немецкой Бундеслиги дортмундская "Боруссия" уступила "Униону".

Благодаря победе "Унион" вышел на пятое место, "шмели" по-прежнему четвертые.

"Унион Берлин" - "Боруссия" Д 2:1

Голы: Авонийи, 57 - 1:0, Мукоко, 60 - 1:1, Фридрих, 78 - 2:1

"Унион Берлин": Люте, Триммель (Рюэрсон, 72), Кнохе, Фридрих, Ленц, Грисбек, Премель, Беккер, Авонийи (Гогия, 86), Тойхерт (Гиссельманн, 85), Бюльтер (Эндо, 66).

"Боруссия" Д: Бюрки, Хуммельс, Аканджи (Шульц, 85), Геррейру, Витцель, Джан (Беллингем, 80), Санчо, Рейна, Менье (Морей, 80), Ройс (Брандт, 72), Мукоко.

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1 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 32 76
2 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 32 66
3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 32 63
4 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 32 60
5 Боруссия Менхенгладбах Боруссия Менхенгладбах 32 59
6 Вольфсбург Вольфсбург 32 46
7 Хоффенхайм Хоффенхайм 32 46
8 Фрайбург Фрайбург 32 45
9 Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт 32 41
10 Шальке Шальке 32 39
11 Герта Герта 32 38
12 Унион Берлин Унион Берлин 32 38
13 Кельн Кельн 32 35
14 Аугсбург Аугсбург 32 35
15 Майнц 05 Майнц 05 32 34
16 Фортуна Дюссельдорф Фортуна Дюссельдорф 32 29
17 Вердер Бремен Вердер Бремен 32 28
18 Падерборн Падерборн 32 20
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