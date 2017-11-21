Дортмундская "Боруссия" проиграла всего один матч из 11 на своем поле против английских клубов

В матче пятого тура группового этапа Лиги Чемпионов дортмундская "Боруссия" на своем поле сыграет с "Тоттенхэмом".

Стоит отметить, что дортмунцы всего лишь один раз проиграли дома англичанам в последних 11 встречах. При этом "шмели" не пропускали в этих встречах более одного мяча.

Матч "Боруссия" - "Тоттенхэм" состоится сегодня, 21 ноября и начнется в 21:45 мск.

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