Дортмундская "Боруссия" проявляет интерес к защитнику "Барселоны" Тодибо

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Дортмундская "Боруссия" проявляет интерес к защитнику "Барселоны" Тодибо

Дортмундская "Боруссия" интересуется защитником "Барселоны" Жан-Клером Тодибо, утверждает RAC1.

По данным издания, представители немецкого клуба обратили внимание на 20-летнего игрока, который прошлый сезон провел в аренде в "Шальке".

Ранее сообщалось, что во французе также заинтересован "Фулхэм", который готов заплатить за трансфер 18 миллионов евро.

Тодибо провел 10 матчей за "Шальке" без результативных действий.

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