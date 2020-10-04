Дортмундская "Боруссия" проявляет интерес к защитнику "Барселоны" Тодибо

Дортмундская "Боруссия" интересуется защитником "Барселоны" Жан-Клером Тодибо, утверждает RAC1.

По данным издания, представители немецкого клуба обратили внимание на 20-летнего игрока, который прошлый сезон провел в аренде в "Шальке".

Ранее сообщалось, что во французе также заинтересован "Фулхэм", который готов заплатить за трансфер 18 миллионов евро.

Тодибо провел 10 матчей за "Шальке" без результативных действий.

Не пропустите: "Барселона" договорилась с тер Штегеном о продлении контракта| http://soccernews.ru